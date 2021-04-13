Türkiye Siirt Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Siirt Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Siirt Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

13 Nisan 2021, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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