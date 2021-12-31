Siirt Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim üyesi alacağını duyurdu.
31 Aralık 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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