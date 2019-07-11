Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Son dönemlerde Siirt Valiliği ve Valilik bünyesinde farklı birimlerin adını kullanarak vatandaşları arayıp para talebinde bulunanlara karşı uyarı yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

MADDİ YARDIM TALEP EDİYORLAR

"Siirt Valiliği, ve valiliğimizde farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara vatandaşlarımızın itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde bazı art niyetli kişilerin, Siirt Valiliği adını kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edildiği bilgisi alınmıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Bu nedenle, sanayiciler, işadamları, hayırseverler, kişi ve kuruluşları, sayın valimiz ve Siirt Valiliği adına kendilerini arayarak, yardım talep eden bu art niyetli şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, en yakın emniyet birimi 155 ve 156 Jandarma Komutanlığı hatlarını aramaları ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir."



