Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:42
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Valilikten yapılan açıklamada, "03 Ekim 2018 günü, Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt il merkezine bağlı Meydandere köyü kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor" denildi.


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