Siirt'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklamalar geldi. Deprem Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 büyüklüğünde açıklarken, depremin derinliğini de 2.2 kilometre olarak ölçüldü.

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