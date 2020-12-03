Türkiye Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te saat 08:45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Aralık 2020, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Siirt'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklamalar geldi. Deprem Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 büyüklüğünde açıklarken, depremin derinliğini de 2.2 kilometre olarak ölçüldü.


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