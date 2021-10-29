Siyaset Siirt'te Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Siirt'te Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Siyaset

Siirt'te Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

29 Ekim 2021, Cuma 12:17 Son Güncelleme:
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Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.



Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


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