Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Siirt’te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
16 Şubat 2022, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Siirt'in Doğan Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana gelen kazada, Agit Ş. yönetimindeki ambulans ile Bayram O. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.