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Siirt'te baba ocağına giderken kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Siirt’te kontrolünden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın (27) acı haberi, Gaziantep’teki ailesini ulaştı. Darıcı’nın izne çıkıp ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

04 Mart 2019, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Siirt'te baba ocağına giderken kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk babası Darıcı’nın acı haberi, izin için kendisini bekleyen Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ailesini yasa boğdu. Askeri yetkililerden acı haberi alan uzman çavuşun ayakta durmakta zorlanan babası Hacı Darıcı, yakınları tarafından teselli edildi. Kazada yaşamını yitiren Darıcı’nın cenazesi, Siirt'te törenle toprağa verilecek.

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