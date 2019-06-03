Siirt'te köy yolunda heyelan

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi

03 Haziran 2019, Pazartesi 21:00
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Siirt'te köy yolunda heyelan

Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı.

ULAŞIMA AÇILDI

Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı. 

SİİRT (İHA)

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