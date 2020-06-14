Türkiye Siirt’te öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi

Siirt’te öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi

Türkiye

Siirt’te öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi

Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

14 Haziran 2020, Pazar 01:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

İHA

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