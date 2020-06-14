Siirt’te öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi
Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
14 Haziran 2020, Pazar 01:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
İHA
BUNLARI DA OKUYUN