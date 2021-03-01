Türkiye Siirt'te silahlı saldırı, yaralılar var

Siirt'te silahlı saldırı, yaralılar var

Türkiye

Siirt'te silahlı saldırı, yaralılar var

Siirt kent merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı.

01 Mart 2021, Pazartesi 14:30 Son Güncelleme:
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Siirt'te kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. 

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



DHA


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