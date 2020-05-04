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Türkiye Siirt'te terör örgütünün tuzakladığı mayına basan asker şehit oldu

Siirt'te terör örgütünün tuzakladığı mayına basan asker şehit oldu

Türkiye

Siirt'te terör örgütünün tuzakladığı mayına basan asker şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, terör örgütü tarafından araziye tuzaklanan mayına basan 1 asker şehit oldu.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca 4 Mayıs 2020 günü Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak, tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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