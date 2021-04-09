Türkiye Siirt'te teröristlerle çatışma, 1 asker şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma, 1 asker şehit

Türkiye

Siirt'te teröristlerle çatışma, 1 asker şehit

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.' denildi.

09 Nisan 2021, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi. Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Olmazsa olmaz mı?
Rauf Tamer
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, tam kapanma mı geliyor?