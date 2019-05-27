Siirt'te traktörün altında kalan çocuk öldü

Siirt'te oyun oynarken traktörün altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

27 Mayıs 2019, Pazartesi 22:47
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Siirt'te traktörün altında kalan çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, Çal Mahallesi'nde traktör sürücüsünün oyun oynayan Melhem Cola (7) ile Erkan Cola'yı fark etmemesi sonucu çocuklar traktörün altında kaldı.

Yaralanan çocuklar, olay yerine çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çocuklardan durumu ağır olan Melhem Cola, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erkan Cola'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. 

SİİRT (İHA)

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