Siirt’ten acı haber! Şehidimiz var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

SİİRT VALİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı, operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

AA



