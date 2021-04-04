Şık görünmek için stiliste ihtiyacı yok! Ünlülerin tarzını kopyalıyor

Moda dünyası, uzun yıllardır bizi tarzın ve güzelliğin belli bir standardı olduğuna inandırdı. İnsanlar dergilerde gördükleri mankenler gibi görünebilmek için ağır diyetler yaptı ve estetik ameliyatlara girdi. Ünlü markaların çoğu her vücut tipine uyacak kıyafet değil de, belli bir vücut ölçüsüne göre kıyafetler dikiyormuş gibi hissettiriyordu. Artık devir değişti ve beden olumlaması ile herkesin kendini olduğu gibi kabul etmesinin zamanı geldi!

Artık kimse belli bir güzellik standardını takip etmek zorunda değil. Çok sayıda influencer ve blog yazarı, kendi bedenlerini kabul ederek paylaşımlar yapıyor ve diğer insanların da görünüşlerini sevmeye teşvik ediyor. Katie Sturino da onlardan biri.









Katie, ünlülerin giydiği kıyafetlerin aynılarını birebir kopyalıyor. Tek fark ise Katie, kıyafetleri kendi beden ölçüsüne göre giyiyor ve ünlüler gibi zayıf görünmek için kendini zorlamıyor.









Katie, güzel görünmek için ince bir bele sahip olmak zorunda olmadığımızı bize aşılıyor.









Kıyafetlerini kopyaladığı ünlülerle kendi fotoğraflarını yan yana koyarak da bunu kanıtlıyor.









Katie, süper model Kendall Jenner'ın tarzını bile kopyalamaktan çekinmiyor. Bu kombinin Kendall kadar Katie'ye de yakıştığını kimse inkar edemez!









Büyük beden de olsanız, kısa boylu da olsanız, bir ünlü gibi şık görünmeniz mümkün. Unutmayın, tek sınır sizsiniz!







