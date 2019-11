Şık ve görkemli yeni yıl koleksiyonu

ÜRÜNLER

Kuzey Kutup bölgesindeki buzulların parlak ve doymuş ışıklarından ilham alan KIKO Milano’nun yeni koleksiyonu Arctic Holiday, sofistike ve zarif makyajı yansıtıyor. Buzlanma kristallerini andıran Arctic Holiday Koleksiyonu, parıldayan ve göz kamaştırıcı gümüş tonlarında aksesuar, makyaj ve cilt bakım ürünleri sunuyor.Metalik ve holografik, mat veya parıltılı bitişler sunan Arctic Holiday, makyaj ifadesi, hediye fikirleri ve dört farklı makyaj görünümü yaratmak için özel olarak tasarlanmış ürünlerle, fark yaratan ifadeler sunar: Sofistike, Cazibeli, Eksantrik ve Heyecanlı.Kuzey ışıklarının görkemli yansımalarını ve buz kristalleriyle oluşturulan ışık oyunlarını renklerle ifade eden ambalajın tasarımı, ışık ve renk yolculuğunun estetik bir ifadesidir. Paket tasarımında, Ross Lovegrove bir kez daha eşsiz öğeler yaratmak için estetik, mantık, doğa, sanat ve teknolojiyi birleştiriyor. Hepsinin ilham kaynağı, her zamanki gibi doğa. Su, tüm formlarıyla sahne ışıklarını alıyor. Tasarımcı, paketlerin tüm görünüşünü buna istinaden tasarlıyor.Lovegrove'un Arctic Holiday Koleksiyonundaki ürünler için yaptığı tasarım, bir araba ya da bir gökdelen gibi modern ve sofistike ancak bir önemli fark var: KIKO ürünleri rahatça bir avucun içine sığıyor. Makyaj, cilt bakım ürünleri ve özel hediyelerden oluşan koleksiyon, eksiksiz görünümlerin tasarlanmasına imkan veriyor.Buzul suyu ile zenginleştirilmiş, zencefil ve baharat kokusu özlü fırınlanmış yüz pudrası, yumuşak yapısı ile yenilikçi ve ipeksi dokusu sayesinde cildi renklendirir ve kusursuz bir bitiş verir. Cilt yumuşatılmış ve matlaştırılmış görünür, kusurları gizler. Cildinize göre en uygun doğal renk için seçerek , bronzlaştırıcı olarak ya da makyajınız için mükemmel bir baz olarak kullanabilirsiniz. Ross Lovegrove tarafından tasarlanan bu ürün kompakt bir iç aynaya sahiptir. Doğal renklerle mat bir görünüm elde etmeyi vaat eden ürün, 4 farklı renk seçeneği içerir.FİYATI: 69,95 TLZencefil ve baharat kokusu özlü metalik bitişli allık, yanaklara ve elmacık kemiklerine, yoğun gölge vererek hem aydınlık hissini arttıran hem de güçlü renk veren özelliğe sahiptir. Buzlu sudan elde edilen bileşenlerle zenginleştirilmiş kadifemsi ve yumuşak dokulu allık, kolay uygulanır ve yüze metalik bir görünüm kazandırır. Rengi anında yansıtır. Ross Lovegrove tarafından tasarlanan bu ürün kompakt bir iç aynaya sahiptir. Metalik görünüm vaat eden ürün 3 zengin tonda mevcuttur.FİYATI: 69,95 TLHologramik aydınlatıcı, yüksek renk yoğunluğu ve dokusu, üç boyutlu parlaklığı ve ışık efekti ile yüze ışıltı getiriyor. Rengi anında yansıtan özel formülü; cilde, yumuşak uygulama ile anında sonucu gösteren bir pigmentasyonu garanti eder. Daha yoğun bir efekt için ıslak veya kuru kullanılabilir. Özel efektlerle zenginleştiren yanardöner yansımalar sayesinde cilt, göz kamaştırıcı bir görüntüye sahip olur. 2 tonda mevcuttur.FİYATI: 54,95 TLToz ürünlerin profesyonel ve etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Yumuşak sentetik kıllar tüm toz ürünleri etkili bir şekilde toplar ve ürünün rahat bir şekilde uygulanmasını sağlar. Yapısı ve kılların açılı ucu sayesinde bu fırça, çok yönlü kullanım için, uygulanacak alanda en üst düzeyde vurgu yaparak anında rengi ortaya çıkaran yapıya sahiptir. Zarif, modern ve profesyonel görünümlü ve gümüş kaplama sapı, fırçayı daha da özelleştirir. Ergonomik ve yarı yuvarlak şekli tutmayı kolaylaştırır ve uygulama esnasında hareketlerin mükemmel kontrolünü sağlar.FİYATI: 69,95 TLUzunluk ve hacim effekti veren maskaranın özel fiber formülü, kirpiklerin uzunluk ve hacim arttırıcı etki elde etmesini sağlar. Senegal Acacia bitkisinin özüyle üretilen mumların karışımı, uygulama esnasında son derece yumuşak ve kolay sürüm vaat eder ve gün boyunca kalıcı, yumuşak ve esnek bir görüntü sağlar. Özel, kompakt göz damlası şekli, fiber fırça etkisi ile ürünü alır ve yoğun bir şekilde kirpikleri kaldırır, kıvırır ve son olarak yüksek etkili bir sonuç için kirpikleri belirgin hale getirir. Yoğun bir siyah tonda mevcuttur.FİYATI: 49,95 TLYüzün doğal ışığını yansıtan primer-serum, yüz bazı olarak hiyalüronik asit ile hücrelerin nemini besler ve korur. İnci içeriği yüze ışık etkisi verir ve cilde masaj yapar. Olağanüstü ipeksi dokusu pürüzsüzleştirir ve cildin parlaklığını vurgular, mükemmelleştirir ve makyaj için baz hazırlar.FİYATI: 85,95 TLHologram etkili, besleyici ve nemlendirici dudak parlatıcı, yumuşatıcı ve nemlendirici özelliklere sahip Shea Yağı ile zenginleştirilmiş formülü ve anti-oksidan etkisi olan Vitamin C ve E. sayesinde, dudakların parlaklığını inci gibi vurgular ve olağanüstü bir hologram efekt verir. Kremli yapısı sayesinde sürümü rahattır.FİYATI: 39,95 TLGözün dış kısmı için uzun süre kalıcı ikili göz kalemi, iki renkte uç içerir: mat ve ultra-metalik. Mat renkler yoğun, metalik renkler ultra-parlak ve yüksek etkilidir. Arctic Holiday Eyeliner, gözleri belirginleştirir, göz makyajı için tam ve eşit şekilde uygulama sağlar. 4 tonda mevcuttur.FİYATI: 34,95 TLSu bazlı göz farı, inanılmaz dokusu ve yoğun renkleri ile hoş, ferahlatıcı etki sağlar. Parlak metalik bitişi, sezonun trend renklerini yansıtarak manyetik bir görünüm kazandırır. Kremsi ve konforlu etkisi hızla kurur; uzun süre dayanan performans için rengi göz kapağına sabitler.4 tonda mevcuttur.FİYATI: 39,95 TLZengin ve yoğun renk bitişi ile ıslak ve kuru kullanım için 4 renk tonlu pişirilmiş göz farı paleti, renklerin saflığını ve gölgedeki parlaklığı gösterir. Her palet üç farklı bitişe sahiptir: metalik, saten ve mat. Vurgulayıcı göz farı, her zaman farklı görünümler oluşturmak için ıslak ve kuru kullanımı sayesinde iki farklı tonda olanak sunar. Ross Lovegrove tarafından tasarlanan palet, iç aynaya ve çift mini sünger bulunan aplikatöre sahiptir.4 tonda mevcuttur.FİYATI: 69,95 TLHızlı metalik bitiş vaat eden far, oldukça yüksek pigmentasyona sahiptir. Dokusu, gözleri özel efektlerle zenginleştiren ve güçlü renk etkisini garanti eder. Renk parlak ve yoğun olup, göze metalik bir ışık verir. Özel formülü sayesinde yumuşak uygulamayı garanti eder. Daha yoğun bir makyaj efekti için ıslak veya kuru kullanılabilir. 4 tonda mevcuttur.FİYATI: 49,95 TLAşırı mat dokusu, saf ve yoğun bir renk bırakır. Uygulaması hoş ve rahattır. Maksimum konfor ile sürülen ürün üzerindeki özel opak desen ve kadife özelliği, bu ürünün imzasıdır. 8 mat tonda mevcuttur.FİYATI: 49,95 TLElmas uçlu metalik bitişli rujun rahat ve pürüzsüz formülü, ultra parlak metalik bir görünüm sağlar. Dudakları yoğun bir renkle vurgular ve hoş bir vanilyalı aroma bırakır. Elmas şekilli uçla mücevher efekti de sağlanır. 4 tonda mevcuttur.FİYATI: 49,95 TLArctic Holiday oje, orijinal parlak metal dokusu ile tırnaklara metalik ayna efektli parıltı verir. Yüksek kaplama alanı sağlayan formül 4 farklı ultra parlak renkte mevcuttur.FİYATI: 19,95 TLParlaklık ve sabitleme sağlayan, eğlenceli bir görünüm veren jel makyaj kiti, partilerde ve yıl sonu kutlamalarında dikkat çekecek! 4 tonda mevcuttur.FİYATI: 64,95 TLMetalik kaplamalı, fresh bir etki veren stick highlighter, su bazlı olmasıyla dikkat çekiyor. Ürünün inanılmaz dokusu, yoğun renkleri sayesinde hoş, ferahlatıcı bir etki sağlar. Ürünün parlak metalik etkisi sayesinde yüzünüz, benzeri görülmemiş bir ışıltılı efekti ile parlar. Rahat yapısı, uygulamayı ultra hızlı ve kolay hale getirir. 2 tonda mevcuttur.FİYATI: 49,95 TLArctic Holiday ayna efektli çanta, koleksiyonun buzul temasını, çizgileriyle ve renkleriyle yansıtıyor. 2 tonda mevcuttur.FİYATI: 59,95 TL