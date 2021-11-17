Türkiye Şikago Başkonsolosluğuna sözleşmeli personel alınacak

Şikago Başkonsolosluğuna sözleşmeli personel alınacak

Türkiye

Şikago Başkonsolosluğuna sözleşmeli personel alınacak

Şikago Başkonsolosluğuna sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu

17 Kasım 2021, Çarşamba 17:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre" Sınav, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Şikago Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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