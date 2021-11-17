Şikago Başkonsolosluğuna sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre" Sınav, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Şikago Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. " açıklaması yapıldı.