'Şikede Kumpas' davasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre; FETÖ’nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da bir eve düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.

Şikede kumpas davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu’nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı öğrenildi. Veli Mutlu’nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA