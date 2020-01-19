Işıklar Holding’in ortağı Uğur Işık, Tamek Holding’in ortağı Selda-Sema Sipahioğlu ve armatör Yılmaz Kalkavan, çocukluktan beri kardeşten öte sıkı dostlar. Dört kafadar 25 yıl önce karar verip hep birlikte Miami’den ev almışlardı. Uğur Işık ile Sipahioğlu kardeşler İstanbul’un kışından kaçıp kendilerini Miami’nin sıcağına attı. Sıkı dostların rehberliğini yerleşik olarak Miami’de yaşayan Yılmaz Kalkavan yapıyor.

‘Tampa’dan yeğenim geldi’

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton sessiz ve derinden yaşamayı sever. Gece gezmelerinde görülmeyen, davet ve partilere icabet etmeyen Vedat Bey’e Bebek’te rastladım. Yanında ablası Leyla’nın oğlu Efe Eros Günyeli vardı. Florida-Tampa’da üniversite eğitimi gören Efe Eros tatil için İstanbul’a gelmiş. Dayı yeğen baş başa yemeğe çıkıp hasret gideriyormuş. Vedat Alaton’un başından iki evlilik geçti. 2008’den beri de bekar.

Nişantaşı'nda yıkım başladı

Şişli Belediyesi, Nişantaşı’nda kaldırımları işgal eden, yayaların yürümesini engelleyen kafe ve restoranları uyarıp belediyenin belirlediği kriterlere göre pozisyon almalarını istemişti. İşletmelere verilen süre doldu. Kriterlere uymayan işletmelerden Abdi İpekçi Caddesi’ndeki Nişantaşı Brasserie, Mono ve Kırıntı iki gün önce çevik kuvvet denetiminde yıkıldı.

Sağlığına kavuştu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz sağlık problemleri nedeniyle bir senedir tedavi görüyordu. Son derece sosyal bir kişiliğe sahip olan Mesut Bey bu yüzden sosyal yaşamına ara vermiş evinde dinleniyordu. Mesut-Berna Yılmaz çiftine Ortaköy’deki Ruby’de rastladım. Arkadaşları Niyazi-Gülcan Erten ile yemek yiyorlardı. Mesut Bey eski sağlığına kavuşmuş, dostlarıyla da bunu kutluyormuş.