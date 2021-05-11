Sıkıldım kavanozu (OYUN)

MALZEMELER





Renkli kâğıtlar, kalem ve kavanoz / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte renkli kartvizit boyutuna yakın kâğıtlar hazırlayın. Yapmaktan en çok hoşlandığı aktiviteleri yaşına göre çizmesini ya da yazmasını isteyin bu kâğıtlara. Bazılarını da size söylemesini sizin de onun için çizeceğinizi/ yazacağınızı belirtin. Birlikte aktivite seçenekleri oluşturun. Aynı aktiviteler ne kadar çok sevdiğine, yapılabilirliğine göre birden fazla kâğıtta yer alabilir. Yazdıklarınızı birlikte katlayıp kavanozun içine atın. Son olarak çocuğunuzdan “sıkıldım” resmi çizmesini isteyin ve bunu da kavanozun dışına yapıştırın. İşte hazır! Çocuğunuz “sıkıldım” dediğinde bu kavanozdan gözlerini kapatarak bir kâğıt çekmesini söyleyebilirsiniz.