Sıkılmak yok, herkes ekran başına

DİZİ

1- The Newsroom (2012-2014) Türü: Drama, toplam üç sezon oynadı.

2- Lost in Space Türü: Macera, Dram, Bilim Kurgu, 2018-2019’da iki sezon yayınlandı. 2021’de üçüncü sezon geliyor.

3- The Marvelous Mrs. Maisel Türü: Dram, Komedi, 2017-2019 yılları arasında üç sezon oynadı. Dördüncü sezonuna da onay çıktı.

4- Devs Türü: Drama, Gerilim, Bilim Kurgu, 5 Mart 2020’de yayınlanan sekiz bölümlük mini dizi.

5- Carnival Row Türü: Dram, Fantastik, Korku, Suç, 2019’da yayınlandı. İkinci sezonun 2020 yazında yayınlanması bekleniyor.

FİLM

1- Knives Out, 2020 Türü: Polisiye, Dram, Komedi

2- The Man from Earth, 2007 Türü: Drama, Bilim Kurgu

3- The Guilty, 2018 Türü: Gerilim

4- Parasite, 2019 Türü: Gerilim

5- Nightcrawler, 2014 Türü: Gerilim, Drama (Gazeteciliğe ilgisi olanlar için ibretlik bir film)

Kaan Demirtaş-Yapımcı

DİZİ

1- The End of the F***ing World Türü: Komedi, Suç, Macera, 2017-2019 yılları arasında iki sezon yayınlandı.

2- When They See Us Türü: Drama, 2019 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.

3- Easy Türü: Komedi 2016-2019 arasında üç sezon yayınlandı.

4- American Crime Story Türü: Biyografi, Suç, Drama, 2016-2019 arasında üç sezon yayınladı.

5- Peaky Blinders Türü: Drama, Suç. 2013-2019 arasında altı sezon yayınlandı.

FİLM

1- Freight 200, 2007 Türü: Suç, Drama

2- Eşkıya, 1996 Türü: Drama

3- Wild at Heart,1990 Türü: Komedi, Suç, Drama

4- Amores Perros, 2000 Türü: Drama

5- Song to Song, 2017 Türü: Müzik, Romantik

Cemal Okan-Yapımcı

DİZİ

1- The Handmaid’s Tale Türü: Dram, Bilim Kurgu, 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.

2- Unorthodox Türü: Dram, 26 Mart 2020’de yayına girdi. Dört bölümlük mini dizi.

3- Freud Türü: Suç, İlk sezonu 23 Mart 2020’de yayına girdi.

4- Breking Bad Türü: Drama, 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizi toplam beş sezon oynadı.

5- The Last Dance Türü: Belgesel Michael Jordan’ın hayat hikayesini konu alan mini dizi Nisan 2020’de yayına girdi.

FİLM

1- The Fast and the Furious Türü: Aksiyon, Macera 2001-2019 yılları arasında sekiz film vizyona girdi. 22 Mayıs 2020’de dokuzuncu film vizyona girecekti fakat COVID-19 salgını sebebiyle gösterim Nisan 2021’e ertelendi.

2- Unutursam Fısılda, 2014 Türü: Melodram

3- İkimizin Yerine, 2016 Türü: Romantik

4- 007 James Bond Türü: Aksiyon, 007 James Bond’u karakterini 1962’de Sean Connery canlandırmıştı. Daniel Craig’in Bond’u canlandırdığı serinin 25. filmi ‘No Time to Die’ 10 Nisan’da vizyona girecekti fakat gösterim 25 Kasım’a ertelendi.

5- The Bourne Identity Türü: Aksiyon, Gizem, Suç, 2007-2016 yılları arasında beş seri vizyona girdi.

Muzaffer Yıldırım-Yapımcı

DİZİ

1- Ozark Türü: Dram, Gerilim 2017-2020 arasında üç sezon yayınlandı.

2- Westworld Türü: Dram, Western, Bilim Kurgu, Gerilim, 2016-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.

3- Chernobyl Türü: Dram 2019’da yayınlanan beş bölümlük mini dizi

4- Mindhunter Türü: Dram, Polisiye, Gerilim, 2017-2019 arasında iki sezon yayınlandı. Üçüncü sezonu 16 Ağustos 2020’de yayına girecek.

5- Alef Türü: Aksiyon, Macera, Dram, Polisiye 10 Nisan 2020’de yayına girdi.

FİLM

1- Marriage Story, 2019 Türü: Dram, Komedi

2- The Lighthouse, 2019 Türü: Korku, Dram

3- Uncut Gems, 2019 Türü: Suç, Kara Mizah

4- Three Billboards Outside Ebbing, 2017 Türü: Komedi, Dram

5- Jojo Rabbit, 2019 Türü: Savaş, Dram, Komedi

Yüksel Aksu-Yönetmen

DİZİ

1- La Casa de Papel Türü: Dram, Gerilim 2017-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı.

2- Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker Türü: Drama 2020 yapımı dört bölümlük mini dizi.

3- Homeland Türü: Dram, Gerilim 2011’de başlayan dizi, 2020’de sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek.

4- Şubat Türü: Dram, Fantastik, 2012-2013’te bir sezon yayınlandı.

5- Thieves of the Wood Türü: Tarih, Dram 2018’de on bölümlük ilk sezonu yayınladı.

FİLM

1- The Godfather Türü: Polisiye, Dram, The Godfather üçlemesinin ilki 1972’de, ikincisi 1974’te ve üçüncüsü 1990’da çekildi.

2- No Country for Old Men, 2007 Türü: Gerilim, Suç

3- Scarface, 1983 Türü: Suç, Drama

4- Saving Private Ryan, 1998 Türü: Savaş, Drama

5- One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1998 Türü: Dram

Meltem Cumbul-Oyuncu

DİZİ

1- Babylon Berlin Türü: Polisiye, Gerilim, Dram 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı.

2- The Young Pope Türü: Dram, 2016-2020 arasında iki sezon yayınlandı.

3- Tiger King Türü: Belgesel, Cinayet, 20 Mart 2020’de yayına girdi.

4- The Expanse Türü: Dram, Bilim Kurgu 2015-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı. Beşinci sezon da onay aldı.

5- The Good Fight Türü: Dram, 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu da onay aldı.

FİLM

1-İlk Öğretmenim, 1965 Türü: Dram

2- Vanya Dayı, 1963 Türü: Dram

3- Firar Treni, 1985 Türü: Aksiyon, Gerilim

4- Anton Tchékhov 1890, 2015 Türü: Biyografi, Tarih, Dram

5- 2001: A Space Odyssey, 1968 Türü: Bilim Kurgu, Macera

Sina Koloğlu-Gazeteci

DİZİ

1- Kalifat Türü: Gerilim, Polisiye, Dram, İlk bölüm, 12 Ocak 2020’de yayınlandı.

2- Il Processo Türü: Cinayet, Suç, 2019 yapımı ve bir sezon yayınlandı.

3- Collateral Türü: Dram, Polisiye, Gerilim, 2018 yapımı, tek sezon ve dört bölüm var.

4- Borderliner Türü: Polisiye, Gerilim 2017’de tek sezonu oynadı.

5- Broadchurch Türü: Dram, Polisiye 2013-2017 arasında üç sezon oynadı.

FİLM

1- Yok Artık Türü: Komedi, 2015 ve 2016’da iki seri olarak çekildi.

2- Marathon Man, 1981 Türü: Gerilim

3- Unbroken, 2015 Türü: Savaş, Biyografik, Dram.

4- Two Weeks Notice, 2003 Türü: Komedi

5- Aile Arasında, 2018 Türü: Komedi

Elif Dağdeviren-TÜRSAK BŞK.

DİZİ

1- This is Us Türü: Dram, 2016-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı.

2- How to Get Away with Murder Türü: Dram, Gerilim 2014-2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.

3- Masum Türü: Dram, Gerilim, 2017’de bir sezon yayınlandı.

4- The 100 Türü: Macera, Dram, Bilim Kurgu. 2014-2020 yılları arasında beş sezon yayınlandı.

5- The Flash Türü: Fantastik, Aksiyon, 2014- 2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.

FİLM

1- İftarlık Gazoz, 2016 Türü: Komedi

2- Bizim için Şampiyon, 2018 Türü: Dram, Biyografi

3- Joker, 2019 Türü: Dram

4- Seven Years in Tibet, 1998 Türü: Macera, Dram

5- Lobster, 2015 Türü: Bilim Kurgu, Dram, Romantik

Gözde Hatunoğlu-Sinema Yazarı

DİZİ

1- Modern Family Türü: Komedi, Aile, 2009- 2020 yılları arasında on bir sezon yayınlandı.

2- The Night Of Türü: Dram, Polisiye 2016’da yayınlanan sekiz bölümlük mini dizi.

3- Olive Kitteridge Türü: Dram, 2014 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.

4- Veep Türü: Komedi, 2012-2019 yılları arasında yedi sezon yayınlandı.

5- The Last Man on Earth, Türü: Komedi, 2015- 2018 yılları arasında dört sezon yayınlandı.

FİLM

1- Billy Elliot, 2000 Türü: Komedi, Dram

2- Tetikçiler, 2012 Türü: Bilim Kurgu, Gerilim

3- Çöldeki İzler, 2013 Türü: Macera, Dram

4- Ben, Daniel Blake, 2016 Türü: Dram

5- Köpek Adası, 2018 Türü: Animasyon, Komedi