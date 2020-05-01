Sıkılmak yok, herkes ekran başına
COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse tüm Türkiye evlere kapandı. Bu dönemde keyifli vakit geçirmenin en iyi yolu kuşkusuz dizi ya da film izlemek izlemek. Işin üstatları, karantinanıza renk katacak dizi ve filmleri sizler için seçti. Bekir Saçar - bekir.sacar@posta.com.tr / #cumapostası
01 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ezel Akay-Yönetmen
1- The Newsroom (2012-2014) Türü: Drama, toplam üç sezon oynadı.
2- Lost in Space Türü: Macera, Dram, Bilim Kurgu, 2018-2019’da iki sezon yayınlandı. 2021’de üçüncü sezon geliyor.
3- The Marvelous Mrs. Maisel Türü: Dram, Komedi, 2017-2019 yılları arasında üç sezon oynadı. Dördüncü sezonuna da onay çıktı.
4- Devs Türü: Drama, Gerilim, Bilim Kurgu, 5 Mart 2020’de yayınlanan sekiz bölümlük mini dizi.
5- Carnival Row Türü: Dram, Fantastik, Korku, Suç, 2019’da yayınlandı. İkinci sezonun 2020 yazında yayınlanması bekleniyor.
1- Knives Out, 2020 Türü: Polisiye, Dram, Komedi
2- The Man from Earth, 2007 Türü: Drama, Bilim Kurgu
3- The Guilty, 2018 Türü: Gerilim
4- Parasite, 2019 Türü: Gerilim
5- Nightcrawler, 2014 Türü: Gerilim, Drama (Gazeteciliğe ilgisi olanlar için ibretlik bir film)
Kaan Demirtaş-Yapımcı
DİZİ
1- The End of the F***ing World Türü: Komedi, Suç, Macera, 2017-2019 yılları arasında iki sezon yayınlandı.
2- When They See Us Türü: Drama, 2019 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.
3- Easy Türü: Komedi 2016-2019 arasında üç sezon yayınlandı.
4- American Crime Story Türü: Biyografi, Suç, Drama, 2016-2019 arasında üç sezon yayınladı.
5- Peaky Blinders Türü: Drama, Suç. 2013-2019 arasında altı sezon yayınlandı.
FİLM
1- Freight 200, 2007 Türü: Suç, Drama
2- Eşkıya, 1996 Türü: Drama
3- Wild at Heart,1990 Türü: Komedi, Suç, Drama
4- Amores Perros, 2000 Türü: Drama
5- Song to Song, 2017 Türü: Müzik, Romantik
Cemal Okan-Yapımcı
DİZİ
1- The Handmaid’s Tale Türü: Dram, Bilim Kurgu, 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.
2- Unorthodox Türü: Dram, 26 Mart 2020’de yayına girdi. Dört bölümlük mini dizi.
3- Freud Türü: Suç, İlk sezonu 23 Mart 2020’de yayına girdi.
4- Breking Bad Türü: Drama, 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizi toplam beş sezon oynadı.
5- The Last Dance Türü: Belgesel Michael Jordan’ın hayat hikayesini konu alan mini dizi Nisan 2020’de yayına girdi.
FİLM
1- The Fast and the Furious Türü: Aksiyon, Macera 2001-2019 yılları arasında sekiz film vizyona girdi. 22 Mayıs 2020’de dokuzuncu film vizyona girecekti fakat COVID-19 salgını sebebiyle gösterim Nisan 2021’e ertelendi.
2- Unutursam Fısılda, 2014 Türü: Melodram
3- İkimizin Yerine, 2016 Türü: Romantik
4- 007 James Bond Türü: Aksiyon, 007 James Bond’u karakterini 1962’de Sean Connery canlandırmıştı. Daniel Craig’in Bond’u canlandırdığı serinin 25. filmi ‘No Time to Die’ 10 Nisan’da vizyona girecekti fakat gösterim 25 Kasım’a ertelendi.
5- The Bourne Identity Türü: Aksiyon, Gizem, Suç, 2007-2016 yılları arasında beş seri vizyona girdi.
Muzaffer Yıldırım-Yapımcı
DİZİ
1- Ozark Türü: Dram, Gerilim 2017-2020 arasında üç sezon yayınlandı.
2- Westworld Türü: Dram, Western, Bilim Kurgu, Gerilim, 2016-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.
3- Chernobyl Türü: Dram 2019’da yayınlanan beş bölümlük mini dizi
4- Mindhunter Türü: Dram, Polisiye, Gerilim, 2017-2019 arasında iki sezon yayınlandı. Üçüncü sezonu 16 Ağustos 2020’de yayına girecek.
5- Alef Türü: Aksiyon, Macera, Dram, Polisiye 10 Nisan 2020’de yayına girdi.
FİLM
1- Marriage Story, 2019 Türü: Dram, Komedi
2- The Lighthouse, 2019 Türü: Korku, Dram
3- Uncut Gems, 2019 Türü: Suç, Kara Mizah
4- Three Billboards Outside Ebbing, 2017 Türü: Komedi, Dram
5- Jojo Rabbit, 2019 Türü: Savaş, Dram, Komedi
Yüksel Aksu-Yönetmen
DİZİ
1- La Casa de Papel Türü: Dram, Gerilim 2017-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı.
2- Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker Türü: Drama 2020 yapımı dört bölümlük mini dizi.
3- Homeland Türü: Dram, Gerilim 2011’de başlayan dizi, 2020’de sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek.
4- Şubat Türü: Dram, Fantastik, 2012-2013’te bir sezon yayınlandı.
5- Thieves of the Wood Türü: Tarih, Dram 2018’de on bölümlük ilk sezonu yayınladı.
FİLM
1- The Godfather Türü: Polisiye, Dram, The Godfather üçlemesinin ilki 1972’de, ikincisi 1974’te ve üçüncüsü 1990’da çekildi.
2- No Country for Old Men, 2007 Türü: Gerilim, Suç
3- Scarface, 1983 Türü: Suç, Drama
4- Saving Private Ryan, 1998 Türü: Savaş, Drama
5- One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1998 Türü: Dram
Meltem Cumbul-Oyuncu
DİZİ
1- Babylon Berlin Türü: Polisiye, Gerilim, Dram 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı.
2- The Young Pope Türü: Dram, 2016-2020 arasında iki sezon yayınlandı.
3- Tiger King Türü: Belgesel, Cinayet, 20 Mart 2020’de yayına girdi.
4- The Expanse Türü: Dram, Bilim Kurgu 2015-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı. Beşinci sezon da onay aldı.
5- The Good Fight Türü: Dram, 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu da onay aldı.
FİLM
1-İlk Öğretmenim, 1965 Türü: Dram
2- Vanya Dayı, 1963 Türü: Dram
3- Firar Treni, 1985 Türü: Aksiyon, Gerilim
4- Anton Tchékhov 1890, 2015 Türü: Biyografi, Tarih, Dram
5- 2001: A Space Odyssey, 1968 Türü: Bilim Kurgu, Macera
Sina Koloğlu-Gazeteci
DİZİ
1- Kalifat Türü: Gerilim, Polisiye, Dram, İlk bölüm, 12 Ocak 2020’de yayınlandı.
2- Il Processo Türü: Cinayet, Suç, 2019 yapımı ve bir sezon yayınlandı.
3- Collateral Türü: Dram, Polisiye, Gerilim, 2018 yapımı, tek sezon ve dört bölüm var.
4- Borderliner Türü: Polisiye, Gerilim 2017’de tek sezonu oynadı.
5- Broadchurch Türü: Dram, Polisiye 2013-2017 arasında üç sezon oynadı.
FİLM
1- Yok Artık Türü: Komedi, 2015 ve 2016’da iki seri olarak çekildi.
2- Marathon Man, 1981 Türü: Gerilim
3- Unbroken, 2015 Türü: Savaş, Biyografik, Dram.
4- Two Weeks Notice, 2003 Türü: Komedi
5- Aile Arasında, 2018 Türü: Komedi
Elif Dağdeviren-TÜRSAK BŞK.
DİZİ
1- This is Us Türü: Dram, 2016-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı.
2- How to Get Away with Murder Türü: Dram, Gerilim 2014-2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.
3- Masum Türü: Dram, Gerilim, 2017’de bir sezon yayınlandı.
4- The 100 Türü: Macera, Dram, Bilim Kurgu. 2014-2020 yılları arasında beş sezon yayınlandı.
5- The Flash Türü: Fantastik, Aksiyon, 2014- 2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.
FİLM
1- İftarlık Gazoz, 2016 Türü: Komedi
2- Bizim için Şampiyon, 2018 Türü: Dram, Biyografi
3- Joker, 2019 Türü: Dram
4- Seven Years in Tibet, 1998 Türü: Macera, Dram
5- Lobster, 2015 Türü: Bilim Kurgu, Dram, Romantik
Gözde Hatunoğlu-Sinema Yazarı
DİZİ
1- Modern Family Türü: Komedi, Aile, 2009- 2020 yılları arasında on bir sezon yayınlandı.
2- The Night Of Türü: Dram, Polisiye 2016’da yayınlanan sekiz bölümlük mini dizi.
3- Olive Kitteridge Türü: Dram, 2014 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.
4- Veep Türü: Komedi, 2012-2019 yılları arasında yedi sezon yayınlandı.
5- The Last Man on Earth, Türü: Komedi, 2015- 2018 yılları arasında dört sezon yayınlandı.
FİLM
1- Billy Elliot, 2000 Türü: Komedi, Dram
2- Tetikçiler, 2012 Türü: Bilim Kurgu, Gerilim
3- Çöldeki İzler, 2013 Türü: Macera, Dram
4- Ben, Daniel Blake, 2016 Türü: Dram
5- Köpek Adası, 2018 Türü: Animasyon, Komedi