Hızlı bir şekilde yemek hazırlarken bir anda sıkışmış kavanoz kapağı canını sıkabilir. Peki, sıkışmış kavanoz kapağı nasıl açılır? En kolay yöntemlerle sıkışmış kavanoz kapağı açma yöntemleri...

KAPAĞIN KİLİDİNİ AÇIN

Eğer kavanozun kilidi açılmadıysa, tahta kaşıktan yardım alarak hava almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için tahta kaşıkla kapağın üzerine hafifçe vurun. Birkaç kez vurduktan sonra kapağı açmayı deneyebilirsiniz. Tahta kaşık yerine çatal veya küçük bir bıçak da kullanabilirsiniz. Bu yöntemde çatalı kapak ile kavanoz arasına sıkıştırıp hafifçe dışarı doğru çekin. Eğer kavanozdan fıs sesi geldiyse, kilit açılmış demektir. Ancak bıçak kullanırken elinize gelmemesine ve kavanozun kırılmamasına özen gösterin.

SU ÇEKİCİ YÖNTEMİ

Su çekici ismi verilen bu yöntemde, kavanozu sağlam olan elinizle tutmanız gerekir. Kavanozu 45 dereceli bir açıyla aşağı bakacak şekilde tutun. Ardından diğer elinizde kavanozun tabanına sert bir şekilde vurun. Eğer fıs sesi gelirse, kavanoz kolayca açılacaktır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIN

Bu yöntem özellikle kavanoz kapağının yapışarak sıkıştığı durumlarda kullanılır. Uygulamak için fön makinesini yüksek ısıya ayarlayın. Ardından fön makinesini kavanoz kapağına bakacak şekilde tutum ve 30 saniye boyunca çalıştırın. Metal kapak çok ısınacağı için, kapağı havlu veya fırın eldiveniyle açın.

LASTİK ELDİVEN YÖNTEMİ

Mutfaklarda en çok kullanılan yöntemlerden biri de lastik eldiven yöntemidir. Bunun için elinize iki adet lastik eldiven takın. Bir elinizle kavanozun gövdesini kavrarken, diğer elinizle kapağı dikkatli bir şekilde açın. Kapağı güzelce kavrayabilmek için, kapağın etrafına lastik geçirebilirsiniz.

SICAK SU YÖNTEMİ

Sıcak su yöntemi, sıkışmış kavanoz kapağını açmak için uygulanan en etkili yöntemdir. Bu yöntem için derin bir kaseye sıcak su doldurun. Kavanozu ters çevirerek kapak kısmını sıcak suyun içerisine yerleştirin ve 30 saniye bekletin. 30 saniyenin ardından kavanozu ters çevirerek kapağı kolayca açabilirsiniz.



