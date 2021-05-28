Sosyal Yaşam Şıklığın peşindeki ünlüler Hakan Gürsoy’un kapısını çalıyor

Şıklığın peşindeki ünlüler Hakan Gürsoy’un kapısını çalıyor

Sosyal Yaşam

Şıklığın peşindeki ünlüler Hakan Gürsoy’un kapısını çalıyor

Hakan Gürsoy, erkek modasında son dönemde yıldızı parlayan bir isim. 13 yıl önce memleketi Trabzon’da giyim sektörüne adım atan, ardından kariyerine İstanbul’da devam etmeye karar veren Gürsoy, Beşiktaş’ta açtığı H.G. Bespoke Tailor adlı mağazasıyla kısa sürede kendi müdavim kitlesini yarattı.

28 Mayıs 2021, Cuma 22:35 Son Güncelleme:
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Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen “bespoke tailoring”deki (ısmarlama terzilik) başarısıyla ünü günden güne yayılan Hakan Gürsoy’un giydirdiği isimler arasında tanınmış yüzler de var. Fransa’nın dünyaca ünlü futbol kulüplerinden Lille’de top koşturan Yusuf Yazıcı ile ‘Avatar’ lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan’ı da giydiren Gürsoy’a şimdilerde dünyanın dört bir yanından siparişler yağıyor. “Kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın” mottosuyla kişiye özel dikimde kendi tarzını ortaya koyan Hakan Gürsoy, beğeni toplayan tasarımlarıyla ödüllere de layık görüldü. 2019’da Şehrin En İyileri Ödül Töreni’nde tekstil alanında ödül alan Gürsoy, geçen aylarda düzenlenen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödülleri’nde de ‘Tüketici Kalite Ödülü’nü kazandı.

 

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