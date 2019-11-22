Tayt / Kot pantolon

Kot pantolonlarının sıklıkla yıkanması renk soldurur ve kot kumaşın şeklini kaybetmesine neden olur. Ayrıca yüksek sıcaklıklar, en sevdiğiniz kot pantolonunuzun satın aldığınız günden daha farklı görünmesine neden olarak büzülmesini sağlar.

Elbette, uzun süre yıkamamak gibi bir aşırılığa da kaçmamalısınız! Ancak kot pantolonların ilk olarak kovboylar ve işçiler için üretildiğini ve bu kişilerin çoğu zaman temizliklerini fazla önemseyemediklerini unutmayın. Onları örnek alın, rahatlayın ve kotlarınızı sadece çok kirlendikten sonra soğuk suda elinizle temizleyin.

Tayt konusunda işler tamamen farklı. Tüm dar kıyafetlerin sorunu, terin iyi emilmesi ve hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden olan bakteri üremesi için uygun bir ortam yaratmasıdır. Günlük yaşamda tayt giyerseniz 2-3 aşınma sonrası yıkama yapmanız yeterli olacaktır, ancak taytı aktif olarak spor yaparken kullanıyorsanız tabii ki her egzersiz seansından sonra onları yıkamalısınız.

Sporcu sütyenleri / Günlük sütyenler

Yaklaşık 200 kadın üzerinden bir araştırma yürütülmüş ve kendilerine sütyenlerini ne sıklıkla yıkadıkları sorulmuştur. Kadınların yaklaşık üçte biri, bunu her 2 haftada bir yaptıklarını, geri kalanının ise her gün aynı sütyeni giymedikleri için daha nadiren yaptıklarını söyledi.

Birkaç iç çamaşırı takımı birden alarak, onları her gün değiştirebilir ve böylece daha nadir yıkayabilirsiniz. Bu, onların uzun süre iyi bir görünümde kalmalarına, şekillerini korumalarına ve esnememelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, spor sütyenlerinde böyle seçenekler yoktur - onları her kullanımdan sonra mutlaka yıkamalısınız.

Banyo paspası / Havlu

Havluların 3-4 kullanımdan sonra değiştirilmesi gerekir. Her 2 haftada bir yıkama sayısını 1 defa azaltmak için 2 havlu kullanabilirsiniz, böylece havlularınız aynı zamanda daha iyi kurur. Bu kuralı dikkate almazsanız, havlularınız ıslak kalır ve bu da kötü kokuya neden olur.

Banyo paspasları ise çoğumuzun düşündüğünden daha sık kirlenir. Karanlık ve sıcak bir odada bulunan ıslak kumaş, bakteri ve küf gelişimi için bir hayli ideal bir ortamdır. Bu nedenle, banyo ve tuvalet paspası da haftada bir kez yıkanmalıdır.

Kasket / Bere

Tüm sonbahar ve kış mevsimlerinde aynı bereyi takmazsanız, bunları ortalama olarak her 2 ayda bir veya mevsimde 3 kez yıkamak yeterlidir. Çoğu, çamaşır makinesinde kaliteden ödün vermeden kolayca temizlenebilir, ancak yine de içindeki etiketini gözden geçirmeyi unutmayın.

Kasketinizin bozulmaması için ise kapaklarını yazın 2 kez soğuk suyla elinizde yıkamanız yeterli olacaktır.

Yastık / Çarşaf

Yataklarda toplanan toz; virüs, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaları içerir. Onları sürekli solumak ise, alerjik reaksiyon, solunum zorluğu ve mukozal tahrişe sebebiyet verir. Ölü insan derisi hücreleri, yatak kurtları için iyi bir besindir. Bu gibi sorunlardan kaçınmak için, çarşafları her 10 günde bir yıkamak daha iyidir.

Yastık kılıflarına özellikle dikkat etmeyi unutmayın; onları çarşaf ve nevresimden daha sık değiştirmelisiniz. Yastık kılıflarının üzerindeki bakteri artıkları, akne ve diğer cilt döküntülerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Battaniye / Yorgan

Çamaşır makinesine yatak takımıyla birlikte bir yorgan koyarsanız, yapmayı bırakın. Bu ürün her 2 ayda bir temizlenmelidir çünkü cildinize çok sık dokunmaz.

Kendine sardığın battaniyelere gelince, duygularına ve kullanma sıklığına dikkat et. Genelde, kurudukları için yıkanırlar ancak ayda bir defadan az olmamak üzere.

Mont / Kaban

Montlar en fazla 3 ayda bir soğuk suyla yıkanmalıdır. Dış giyim çıplak cilt ile temas etmiyor, bu yüzden sık temizlik gerektirmiyor. Bir de ufak bir tüyo verelim: montunuzdaki tüylerin topaklanmaması için çamaşır makinenizin içine birkaç tenis topu yerleştirin.

Kabanınızı ise kuru temizlemeye götürmeniz görünümünün bozulmaması için daha iyi olacaktır.

Tül / Perde

Pencerenin kenarlarında asılı kalın perdeler, düzenli olarak süpürmeniz şartıyla yılda bir kez temizlenmelidir. Yılda bir kez yapılan bu temizlik, toz akarları gibi çeşitli mikroorganizmaların üzerlerinde toplanmasını önler.

Tül ise ortada asılı kalıyor ve açık pencerelerden eve giren kir ve tozu üzerinde tutuyor. Bu nedenle yılda bir defadan daha az temizlenmemelidir. Özellikle mutfak perdeleri daha sık temizlenmelidir.

Banyo perdeleri sabunlu su artıklarını toplar ve zamanla çeşitli lekeler oluşturur. Perde polyester veya tekstilden yapılmışsa çamaşır makinesinde temizlenebilir.

Küf veya mantar çoktan ortaya çıkmışsa, önce sirke çözeltisinde birkaç saat bekletmeniz ve lekeleri bir fırçayla çıkarmanız gerekir. Daha sonra, perdeyi makinede 140°C sıcaklıkta yıkayın ve temizlediğiniz suyun içine yarım bardak kabartma tozu ekleyin.

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