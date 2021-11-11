Sıkma nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım Mersin sıkma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Mersin yöresine ait sıkma tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise sıkma tarifi araştırıyor. Peki, sıkma nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sıkma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
11 Kasım 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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Mersin yöresinin popüler lezzetlerinden birisi olan sıkma tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, sıkma nasıl yapılır? Sıkma tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
SIKMA TARİFİ
Sıkma malzemeler
Hamuru için:
- 450 gram un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 250 ml. su (1+1/4 su bardağı)
İç harcı için:
- 250 gram lor peyniri
- 1 adet kuru soğan ( yemeklik doğranmış)
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun. Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin.
Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın. Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın.
Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun. Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın. Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuru arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.