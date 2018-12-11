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Şikâyet için polis merkezine giden adama yılan saldırdı

Tayland’da polis merkezine giren yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu.

11 Aralık 2018, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Şikâyet için polis merkezine giden adama yılan saldırdı

DHA'nın haberine göre; güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis merkezinin ön kapısından bekleme salonuna giren yılan, şikâyetinin dinlenmesini bekleyen bir kişinin yanına yaklaşıyor.

ADAM YILANI YAKALIYOR!

Yanına yaklaşan yılanı fark eden adam geri çekildiği anda yılan saldırıyor. Adam daha sonra yılanı tekmeleyip, kafasından yakalamayı başarıyor. Sesleri duyup gelen polis görevlisi, adama yılanı dışarı çıkarmasını işaret ediyor.


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