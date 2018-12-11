Şikâyet için polis merkezine giden adama yılan saldırdı
Tayland’da polis merkezine giren yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu.
DHA'nın haberine göre; güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis merkezinin ön kapısından bekleme salonuna giren yılan, şikâyetinin dinlenmesini bekleyen bir kişinin yanına yaklaşıyor.
ADAM YILANI YAKALIYOR!
Yanına yaklaşan yılanı fark eden adam geri çekildiği anda yılan saldırıyor. Adam daha sonra yılanı tekmeleyip, kafasından yakalamayı başarıyor. Sesleri duyup gelen polis görevlisi, adama yılanı dışarı çıkarmasını işaret ediyor.