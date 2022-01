'Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak...'

Kendinizle barışın

Yaptığınız hatalardan dolayı kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Bugün, her şeyi yeniden kurmanız için size verilmiş bir şanstır. Artık zamanınızı nasıl geçirdiğinize değil, nasıl geçireceğinize odaklanın. Her gün sizin için yeni bir şans gelir, her gün oyun yeniden başlar, sahne yeniden kurgulanır. Yeni yılın keyfini çıkarmaya kendinizi kucaklayarak başlayın.

Başarmak için sabredin

Hiçbir başarı kısa zamanda gerçekleşmez. Bunun için önce kararlarınızı uygulamaya koyun, hamlelerinizi yapmak için sabredin. Unutmayın ki; iki günde ne işinizde zirveye çıkar ne ideal kilonuza iner ne de hayalini kurduğunuz aşka ulaşabilirsiniz.

Tüm ilişkilerinizi gözden geçirin

Aşk ya da arkadaşlık ilişkileriniz bir noktada tıkanmışsa bazı şeyleri gözden geçirmenizin vakti gelmiş demektir. Size zarar verdiğini ve günlük hayatınızı olumsuz yönde etkilediğini düşündüğünüz ilişkileriniz varsa sınırlayın, mesafe koyun ya da sonlandırın.

Taşıyamayacağınız yükün altına girmeyin

Aynı anda birkaç zor eylemi yapmayı planlamak stres seviyenizi hızla yükseltir. Bu yüzden kaldırabileceğiniz kadar aktiviteyi planlarınıza dahil edin, fazlasından uzak durun. Unutmayın ki hiçbir başarı size altın tepside sunulmaz.

Sağlıklı yaşam için spora başlayın

Spora günde yarım saat serbest yürüyüş yaparak başlayabilir, her ay bu yürüyüş aktivitesini arttırabilirsiniz. Asansör yerine merdivenleri kullanın, toplu taşıma araçlarından bir durak erken inip evinize ya da iş yerinize yürüyün.

Kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçin

Hiç vakit kaybetmeden hayatınızı olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklarınızın listesini yapın. Bu alışkanlıklardan kurtulabilmek için de kendinize güçlü bir motivasyon kaynağı bulun.

Sosyal medya temizliği yapın

Çağımızın olmazsa olmazı sosyal medyada geçirdiğiniz zaman sizi mutsuz ve huzursuz ediyorsa hemen sorunun kaynağını belirleyin. Kötü yorum ve gereksiz gönderiler enerjinizi düşürüyorsa engelleyin, değer yargıları sizinle uyuşmayanları da takip etmekten vazgeçin.

Minimalizme gönül verin

Az her zaman çoktur. Eşyalarınızın kullanılabilir olanlarını ayırıp ihtiyaç sahiplerine, eski olanları da geri dönüşüme gönderebilirsiniz. Sade, düzenli ev ve dolap, size hem zaman kazandıracak hem de kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayacak.