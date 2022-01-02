'Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak...'
Pandemi, ekonomik kriz, deprem ve yangınlarla geçen bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıl yeni başlangıçları doğurur. 2022’nin geçen yıldan daha iyi, daha keyifli olmasını istiyorsanız yaşamınızda yapacağınız değişiklikler size bu imkanları sunabilir. Önemli olan enerjinizi doğru kullanmanız ve olaylara pozitif bakabilmeniz. Tıpkı Şebnem Ferah’ın meşhur şarkısında dediği gibi, “Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak… Sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi unutmak…” Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
02 Ocak 2022, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Kendinizle barışın
Yaptığınız hatalardan dolayı kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Bugün, her şeyi yeniden kurmanız için size verilmiş bir şanstır. Artık zamanınızı nasıl geçirdiğinize değil, nasıl geçireceğinize odaklanın. Her gün sizin için yeni bir şans gelir, her gün oyun yeniden başlar, sahne yeniden kurgulanır. Yeni yılın keyfini çıkarmaya kendinizi kucaklayarak başlayın.
Başarmak için sabredin
Hiçbir başarı kısa zamanda gerçekleşmez. Bunun için önce kararlarınızı uygulamaya koyun, hamlelerinizi yapmak için sabredin. Unutmayın ki; iki günde ne işinizde zirveye çıkar ne ideal kilonuza iner ne de hayalini kurduğunuz aşka ulaşabilirsiniz.
Tüm ilişkilerinizi gözden geçirin
Aşk ya da arkadaşlık ilişkileriniz bir noktada tıkanmışsa bazı şeyleri gözden geçirmenizin vakti gelmiş demektir. Size zarar verdiğini ve günlük hayatınızı olumsuz yönde etkilediğini düşündüğünüz ilişkileriniz varsa sınırlayın, mesafe koyun ya da sonlandırın.
Taşıyamayacağınız yükün altına girmeyin
Aynı anda birkaç zor eylemi yapmayı planlamak stres seviyenizi hızla yükseltir. Bu yüzden kaldırabileceğiniz kadar aktiviteyi planlarınıza dahil edin, fazlasından uzak durun. Unutmayın ki hiçbir başarı size altın tepside sunulmaz.
Sağlıklı yaşam için spora başlayın
Spora günde yarım saat serbest yürüyüş yaparak başlayabilir, her ay bu yürüyüş aktivitesini arttırabilirsiniz. Asansör yerine merdivenleri kullanın, toplu taşıma araçlarından bir durak erken inip evinize ya da iş yerinize yürüyün.
Kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçin
Hiç vakit kaybetmeden hayatınızı olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklarınızın listesini yapın. Bu alışkanlıklardan kurtulabilmek için de kendinize güçlü bir motivasyon kaynağı bulun.
Sosyal medya temizliği yapın
Çağımızın olmazsa olmazı sosyal medyada geçirdiğiniz zaman sizi mutsuz ve huzursuz ediyorsa hemen sorunun kaynağını belirleyin. Kötü yorum ve gereksiz gönderiler enerjinizi düşürüyorsa engelleyin, değer yargıları sizinle uyuşmayanları da takip etmekten vazgeçin.
Minimalizme gönül verin
Az her zaman çoktur. Eşyalarınızın kullanılabilir olanlarını ayırıp ihtiyaç sahiplerine, eski olanları da geri dönüşüme gönderebilirsiniz. Sade, düzenli ev ve dolap, size hem zaman kazandıracak hem de kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayacak.