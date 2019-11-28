Sıla 6 Aralık'ta sevenleriyle buluşacak

En son Harbiye konseri ile sevenleriyle buluşan Sıla, 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak. Sıla'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü.

28 Kasım 2019, Perşembe 09:56
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Sıla 6 Aralık'ta sevenleriyle buluşacak

İstanbul'da en son Harbiye konserinde sahneye çıkan Sıla, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak. Volkswagen Arena'da 6 Aralık'ta sahne alacak olan sanatçı, hem eski albümlerinden hem de son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek. Her konserinde biletleri günler öncesinden tükenen Sıla'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü. 

Hayranlarının bu yoğun karşılıksız bırakmayan Sıla, en güzel şarkıları, bitmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla 6 Aralık'ta sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.


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