Sıla 6 Aralık'ta sevenleriyle buluşacak
En son Harbiye konseri ile sevenleriyle buluşan Sıla, 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak. Sıla'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü.
İstanbul'da en son Harbiye konserinde sahneye çıkan Sıla, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak. Volkswagen Arena'da 6 Aralık'ta sahne alacak olan sanatçı, hem eski albümlerinden hem de son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek. Her konserinde biletleri günler öncesinden tükenen Sıla'nın 6 Aralık'ta Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konser biletleri de Biletix'ten satışa çıktığı an büyük ilgi gördü.
Hayranlarının bu yoğun karşılıksız bırakmayan Sıla, en güzel şarkıları, bitmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla 6 Aralık'ta sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.