  • Haberler
  • Magazin
  • Sıla: Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı

Sıla: Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma dün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Sıla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yargının vereceği kararı saygıyla beklediğini söyledi

08 Mart 2019, Cuma 07:38
A A
Sıla: Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı

Twitter hesabından açıklama yapan Sıla, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı.

Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.

'YADIRGADIĞIMI BELİRTMELİYİM YİNE!'

Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.