Twitter hesabından açıklama yapan Sıla, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı.

Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.

'YADIRGADIĞIMI BELİRTMELİYİM YİNE!'

Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.