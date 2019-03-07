Sıla-Ahmet Kural davası başladı! İfade veriyorlar

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Dava şu an İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

İŞTE AHMET KURAL İLE SILA'NIN İFADESİ

Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Ahmet Kural'ın ardından Sıla da adliyeye giriş yaptı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

AHMET KURAL: YILLIK 2.5 MİLYON LİRA KAZANIYORUM

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alınıyor.

AHMET KURAL'IN İFADESİ:

"Mayıs 2017'de güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

'SENİN CANINI YAKMAK İÇİN YAPTIM'

6 ay sonra Sıla'nın 'Sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını söyleyen Ahmet Kural, "Daha sonra araya teyzesini, kuzenimi ve ortak arkadaşlarımızı soktu barışmak için. Bana 'Boş Ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs (Okan Can Yantır) vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli Hisarı'nda bulunan evin merdiveninden inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'Senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Ahmet Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'Yalvarırım git diye bağırdım.' Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

SILA, OKAN CAN YANTIR'LA İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Ahmet Kural'ın ifadelerinin ardından savunma yapan Sıla, Ahmet Kural'la kavga etmesine neden olduğu öne sürülen Okan Can Yantır'la olan ilişkisini kabul etti.

Sıla, şunları söyledi:

''Olay günü sanığın ailesinin evinde güzel vakit geçirdik. Daha sonra Zekeriyaköy'deki evine gittik orada kurtulamadığım aynı soru geldi. Alkolün etkisiyle bir anda sinir krizi geçirdi. Takribi bir saat sürdü. Kendimi evden kurtarmaya çalıştım. Kötü bir hatıraydı. Küfür etti. Kül tablasını kaldırdı, 'Seni öldürürüm gebertirim' dedi. Birkaç kez yere düştüm böbreklerime ve kulaklarıma vurdu. Tekmeledi böbreklerimi. Çıkmak istedim bahçe kapısından içeri sokuldum. Kafama vurdu. Yerlerde sürüklendim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim. İdrarımdan kan geldi. Bana ve aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi.

(Sıla, Okan Can Yantır ile Ahmet Kural'la ayrı olduğu dönemde birlikte olmuştu.)

Okan Can Yantır

SILA VE AHMET KURAL'IN AVUKATLARI DURUŞMADA BİRBİRİNE GİRDİ!

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, Sıla'ya "Daha önceki savcılık ifadenizde böbreklerinize vurma kısmını söylemediniz. Bu celsede söylüyorsunuz. Üstelik asistanınız, olayın ertesi günü idrarınızdan kan geldiğini söyledi. Böbreğe vurulması ile idrardan kan gelmesine bağlıyorsunuz." dedi.

Sıla avukatın sözlerini doğrulayınca Avukat Ahmet Kurutluoğlu, "Peki rapor var mı?" diye sordu. Sıla "Var... Dosyalarda bunlar mevcut değil" şeklinde cevap verince avukat konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Böbreklerinizi kontrol ettiniz mi? Raporu dosyaya sundunuz mu? Dosyada olmayan bir şey ve regl dönemiz aynı döneme gelmesi söz konusu olabilir mi?"

Ahmet Kurutluoğlu'nun sorularının ardından Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Ahmet Kural'ın avukatına sözlü sataşarak ortalığı gerdi.

DHA - Ali KESER / POSTA