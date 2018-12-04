Sıla-Ahmet Kural olayında son dakika gelişmesi!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı! Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, uzlaşmayan taraflar arasındaki yeni görüntüler ve bilirkişi raporunu dikkate alarak soruşturma dosyasını Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderdi

04 Aralık 2018, Salı 16:37 Son Güncelleme:
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Sıla-Ahmet Kural olayında son dakika gelişmesi!

Sanatçı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı da 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

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Ahmet Kural'ın avukatı, geçen gün ekranlara yansıyan Sıla'nın olaydan 18 saat sonraki görüntüleri ve ikili arasındaki kavganın yan binadan duyulamayacağına ilişkin bilirkişi raporunu Uzlaşatırma Bürosu Savcılığı'na sundu.

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Bunları yeni delil sayan savcılık da, soruşturmanın genişletilmesi talebiyle dosyayı yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'na yolladı.


DHA


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