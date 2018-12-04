Sıla-Ahmet Kural olayında son dakika gelişmesi! Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı! Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, uzlaşmayan taraflar arasındaki yeni görüntüler ve bilirkişi raporunu dikkate alarak soruşturma dosyasını Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderdi