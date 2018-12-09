Sıla, bitkin ve moralsiz görüntülendi

Felekten bir gece çalan Sıla mekanda üç saat kaldı. Aracına binerken tek kelime etmek istemedi.

Muhabirlerin ''Ahmet Kural ile olan davanızda bir gelişme var mı?'' soruları karşısında sessiz kalan Sıla'nın bitkin ve moralsiz hali dikkat çekti.

'HIZLI GİTMEYELİM'

Sürekli cep telefonuna bakan Sıla şoförünü ''Lütfen hızlı gitmeyelim'' diye de uyardı.

Ahmet Kural da birkaç gün önce partneri Murat Cemcir ile Sabah'ın Günaydın Eki tarafından Levent'te görüntülenmişti. Fotoğrafı çekilirken ''İşler güçler işte. Çalışmaya devam ediyoruz'' açıklaması yapmıştı. Muhabirlerin Sıla ile ilgili soruları karşısında da sessiz kalacağını belirtmişti.

Hakan KIRARSLAN / POSTA