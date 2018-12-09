Sıla, bitkin ve moralsiz görüntülendi

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olmuş, konu 1 Kasım'da mahkemeye taşınmıştı. Olaydan sonra ilk kez arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Sıla'yı, Kanal D'deki 'Magazin D' kameraları önceki akşam Asmalımescit'te görüntüledi

09 Aralık 2018, Pazar 11:27
A A
Sıla, bitkin ve moralsiz görüntülendi

Felekten bir gece çalan Sıla mekanda üç saat kaldı. Aracına binerken tek kelime etmek istemedi.

Muhabirlerin ''Ahmet Kural ile olan davanızda bir gelişme var mı?'' soruları karşısında sessiz kalan Sıla'nın bitkin ve moralsiz hali dikkat çekti.

'HIZLI GİTMEYELİM'

Sürekli cep telefonuna bakan Sıla şoförünü ''Lütfen hızlı gitmeyelim'' diye de uyardı.

Ahmet Kural da birkaç gün önce partneri Murat Cemcir ile Sabah'ın Günaydın Eki tarafından Levent'te görüntülenmişti. Fotoğrafı çekilirken ''İşler güçler işte. Çalışmaya devam ediyoruz'' açıklaması yapmıştı. Muhabirlerin Sıla ile ilgili soruları karşısında da sessiz kalacağını belirtmişti.

Hakan KIRARSLAN / POSTA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.