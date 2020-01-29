Magazin Sıla, Demet Akalın'ı sildi

Sıla, Demet Akalın'ı sildi

Magazin

Sıla, Demet Akalın'ı sildi

Sıla, şef Hazer Amani ile nikah masasına oturduktan sonra sosyal medya hesabında temizliğe girişti. Ünlü şarkıcı, bir dönem arasından su sızmadığı Demet Akalın’ı ise tek kalemde sildi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa ‘evet’ demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla’nın Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları…

'Sıla için bebek çizdim'

"Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim."

'Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz'

"Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…"


İlgili Haberler
Hazer Amani'den duygusal paylaşım: En kötü günümüz böyle olsunDemet Akalın: Sanatçıdan dost olmaz

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Ocak 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Kova burcunda Yeni Ay neler getiriyor?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Bahar Candan yaptırdığı estetiklerle başka birine dönüştü