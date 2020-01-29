Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa ‘evet’ demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla’nın Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları…

'Sıla için bebek çizdim'

"Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim."

'Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz'

"Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…"



