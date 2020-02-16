Magazin Sıla: Dipçik gibiyken bir anda yığıldım

Sıla: Dipçik gibiyken bir anda yığıldım

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Sıla: Dipçik gibiyken bir anda yığıldım

13 Ocak’ta Şef Hazer Amani ile evlenen Sıla’nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

16 Şubat 2020, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Riskli günler geçirdiği söylenen şarkıcı önceki gün Ankara’da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle erteledi. Sıla şu açıklamayı yaptı:

“Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç rahatsızlığım nedeniyle sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Bir gayret ayaklanırım diye bekledik, ama nafile.”

Hazer Amani eşi Sıla’nın başucundan ayrılmıyor.


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