Sıla: Dipçik gibiyken bir anda yığıldım
13 Ocak’ta Şef Hazer Amani ile evlenen Sıla’nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.
16 Şubat 2020, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Riskli günler geçirdiği söylenen şarkıcı önceki gün Ankara’da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle erteledi. Sıla şu açıklamayı yaptı:
“Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç rahatsızlığım nedeniyle sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Bir gayret ayaklanırım diye bekledik, ama nafile.”
Hazer Amani eşi Sıla’nın başucundan ayrılmıyor.
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