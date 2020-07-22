Magazin Sıla Doğu çalışanlarını özel uçakla Mersin'e götürdü

Sıla Doğu çalışanlarını özel uçakla Mersin'e götürdü

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Sıla Doğu çalışanlarını özel uçakla Mersin'e götürdü

İş insanı Sıla Doğu, Mersin'de yeni açtığı güzellik merkezine çalışanlarıyla birlikte özel uçak kiralayarak gitti.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önde gelen güzellik merkezi zincirlerinden birinin kurucu ortağı olan Sıla Doğu, kız kardeşi Dilan Polat ile birlikte, yeni açtığı güzellik merkezine gitti.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm tedbirlere uyan Doğu, çalışanlarını Mersin'deki güzellik merkezine götürebilmek için jet kiraladı. Salgından korunmak için personeliyle kiraladığı uçakla önce Adana'ya giden Doğu, daha sonra dezenfekte edilmiş VIP araçlarla Mersin'e geçti.

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