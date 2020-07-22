Türkiye'nin önde gelen güzellik merkezi zincirlerinden birinin kurucu ortağı olan Sıla Doğu, kız kardeşi Dilan Polat ile birlikte, yeni açtığı güzellik merkezine gitti.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm tedbirlere uyan Doğu, çalışanlarını Mersin'deki güzellik merkezine götürebilmek için jet kiraladı. Salgından korunmak için personeliyle kiraladığı uçakla önce Adana'ya giden Doğu, daha sonra dezenfekte edilmiş VIP araçlarla Mersin'e geçti.