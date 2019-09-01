Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. 2 saat sahnede kalan Sıla, şarkı aralarında sosyal mesajlar da verdi.

''GERİ DÖNDÜREMEYİZ''

Sezen Aksu'nun 'Ünzile' isimli şarkısını Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için söyledi. Sıla, şarkıya başlamadan önce, "Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz" dedi.

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"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM"

Şarkının sonunda ise "Elimizi taşın altına koyalım" çağrısında bulunan Sıla, "Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiçbir şey halledemeyiz" diye konuştu.

Konserinde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan 'Zeybek'i de seslendiren Sıla'ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi küçük efe Çağıl Ayaz eşlik etti.

Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha sonra ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan küçük Efe'yi öperek uğurladı.

Şarkılarıyla olduğu kadar kostümleri ile de dikkati çeken Sıla, konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

DHA