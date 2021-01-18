Magazin Sıla Gençoğlu-Hazer Amani boşandı

Sıla Gençoğlu-Hazer Amani boşandı

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Sıla Gençoğlu-Hazer Amani boşandı

Ocak 2020'de evlenen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

18 Ocak 2021, Pazartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

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Dava 15 dakika sürdü

Şarkıcı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya beş dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan, daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü.

Teşekkür etti

Muhabirin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise "Söyleyecek bir şey yok" diyerek adliyeden ayrıldı.

Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani’nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.


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