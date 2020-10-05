Sıla Gençoğlu'ndan tekne pozu
Şarkıcı Sıla, Gökova'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Tekne tatili yapan Sıla, bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
05 Ekim 2020, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla Gençoğlu, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla, arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor.
'Gökova'nın selamı var'
Gençoğlu, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sıla'nın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.
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