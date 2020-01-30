Sıla hamile mi? Hazer Amani açıkladı

Sıla Gençoğlu ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

39 yaşındaki şarkıcı ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını belirtti.

Amani, "Sıla hamile" iddiası hakkında, "Bebek haberleri yalan, ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

Sade bir törenle evlendiler

Sıla Gençoğlu-Hazer Amani çifti, 13 Ocak'ta dünyaevine girmişti. Sıla'nın nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal yapmıştı.





Sıla ve Hazer Amani'nin evliliğine dair detayları aşağıya linklediğimiz podcastten dinleyebilirsiniz.