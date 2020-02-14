Sıla, hayranlarını korkuttu

Ankara Congresium'da gerçekleşmesi planlanan Sıla konseri Sıla'nın sabah saatlerinde ortaya çıkan ve hala devam eden sağlık sorunları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Sıla'nın konseri için yeni tarih pazartesi günü açıklanacak.

"Dipçik gibiydim"

Şarkıcı Sıla, Instagram hesabının hikaye bölümünden sağlık sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.