Sıla, hayranlarını korkuttu
Bu akşam gerçekleşmesi planlanan Sıla'nın Ankara Congresium konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal edild.
14 Şubat 2020, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Ankara Congresium'da gerçekleşmesi planlanan Sıla konseri Sıla'nın sabah saatlerinde ortaya çıkan ve hala devam eden sağlık sorunları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Sıla'nın konseri için yeni tarih pazartesi günü açıklanacak.
"Dipçik gibiydim"
Şarkıcı Sıla, Instagram hesabının hikaye bölümünden sağlık sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.