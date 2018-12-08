Sıla Kanal D kameralarına yansıdı

Ahmet Kural tarafından darbedildiğini iddia eden Sıla, önceki akşam Magazin D kameralarına böyle yansıdı. Şiddet görüp ayrıldığı ve dava açtığı eski sevgilisi Ahmet Kural ile ilgili sorulara cevap vermedi.

AHMET KURAL FERMUAR ÇEKMİŞTİ

Ahmet Kural ise önceki gün Levent'te yakın arkadaşı Murat Cemcir'in ofisine giderken görüntülenmişti. Oyuncu, Sıla ile ilgili sorulara ağzına fermuar çekme işareti yaparak cevap vermişti.