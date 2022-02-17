Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, öldürülen Sıla Şentürk'le ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sıla Şentürk'ün canavarca hisle öldürüldüğünü belirten Bakan Bozdağ, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.





Bakan Bozdağ açıklamasında, 'İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.' dedi.







