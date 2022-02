Giresun Bulancak'ta yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayet sonucu hayatını kaybetti. Ailesinin baskısıyla Hüseyin Can Gökçek'le zorla nişanlanan genç kız, 3 ay önce nişanı bozdu. Bu gelişmenin ardından genç kızın Gökçek tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, Sıla Şentürk kimdir, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü kim öldürdü, katili kim gibi sorular yanıt arıyor.

DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Giresun’da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki genç kızın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi’ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk’ü (16) bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G.’nin dün Giresun’a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gelen Hüseyin Can G.’nin evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk’ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi.

İHA

SILA ŞENTÜRK KİMDİR?

Sıla Şentürk Giresun'da yaşıyordu. 16 yaşında olan Sıla Şentürk tartıştığı kişi tarafında vahşice öldürüldü. İnternetten tanıştığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile ailesinin baskısı sonucu nişanlandığı öne sürülen genç kız, Gökçek'ten ayrıldıktan üç ay sonra öldürüldü.

SILA ŞENTÜRK OLAYI NEDİR?

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

SILA ŞENTÜRK'Ü KİM ÖLDÜRDÜ?

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. 16 yaşındaki Sıla, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.