Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural "şüpheli", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer aldı.

'SEN DAYAK İSTİYORSUN'

Şüpheli Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı hatırlatılan iddianamede, Kural'ın avukatı tarafından dosyaya 3 Aralık'ta, müştekinin olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin yer aldığı bir CD, müştekinin avukatının ise 5 Aralık'ta bu videonun orijinal hali olduğu öne sürülen bir CD sunduğu belirtildi.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade edildi.

İddianamede, CD'lerdeki görüntülerde yer alan 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenildiği bildirildi. Buna göre, tanıklardan doktor Cem Mumcu, Sıla'nın çağırması üzerine asistanı Hande Kızıl'ın evine giderek Sıla'yı muayene ettiğini, vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü söyledi. Mumcu ayrıca, o gece medyada yer alan videoyu sosyal medya hesabından kendisinin paylaştığını, sonrasında kendisini rahatsız hissettiği için sildiğini belirtti.

Tanık Sıla'nın asistanı Hande Kızıl da olay günü Sıla ve Ahmet Kural'ın buluşacağını bildiğini, Sıla'yla beraber kıyafet seçtiklerini anlattı. Sonrasında kendi evinde kaldığını ifade eden Kızıl, şunları anlattı:

'SILA KENDİNİ TESELLİ ETMEK İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ'

"Saat 05.00 civarında Sıla beni arayarak geleceğini söyledi. Bir süre sonra evime geldi. Beyaz gömleğinin düğmeleri kopuk, yakası yırtık, yüzünün sol tarafının şiş olduğunu gördüm. Gömleğinde kan izi vardı, deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık vardı. Bana Ahmet Kural'ın kendisini darbettiğini, saçından tutup, başını duvara vurduğunu, kollarına omuzlarına vurduğunu, tekme attığını söyledi. Sıla'ya giyinmesi için tişört ve eşofman verdim. Bir süre sonra arkadaşlar geldi. Bir kısmı geçmiş olsun diyerek evden ayrıldı. Sıla, kendisini teselli etmek için bir ara şarkı söyledi fakat bu eğlence amaçlı değildi. Sıla'nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları ben çektim."

'İKRARA VARAN SAVUNMALARI...'

Savcı iddianamenin sonunda şu ifadeleri kullandı:

‘Tüm dosya kapsamını, müşteki ve tanık beyanları, doktor raporu ve Adli Tıp Raporu ile fotoğraf ve mesaj kayıtları, şüphelinin ikrara varan savunması ve yine taraflar arasında uzlaştırmanın sağlanamadığına dair uzlaştırma raporu birlikte değerlendirildiğinde, olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve darp etmek şeklinde eylemleriyle üzerine atılı hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarını işlediği anlaşıldığından…’

İDDİANAMEDE ŞOKE EDEN İFADELER

İddianamede tanık olarak yer alan Hatice Zeynep Tunç'un gece saat 04:00 sıralarında Ahmet Kural'ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladığını, bazen tokat attıklarını duyduklarını, ünlü oyuncunun 'Seni öldüreceğim, dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor' dediğini duyduğunu söylediği yer aldı.

'AHMET YAPMA...'

Tunç'un tartışma sırasında Sıla'nın bir ara 'Ahmet yapma içeri geçmek istemiyorum' dediğini duyduğuna da yer verildi. İddianamede, Ahmet Kural'ın komşusunun bir ara polisi aramak istediği, bununla ilgili erkek arkadaşına danıştığı ve korktuğu için o gün polisi aramadıkları da yer aldı.

Yine iddianamede tanık olarak yer alan şoför Mahmut Kapçak'ın ifadesinde saat 05:30 sıralarında Sıla'nın kendisini arayarak gelmesini istediği, gittiğinde Sıla'nın üzerindeki kıyafetlerin dağılmış olduğu, Sıla'nın kendisini Hande Kızıl'ın yanına bırakmasını istediği, aracı sürerken de Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü söylediğine yer verildi.

İddianamede, şüpheli Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.





Bu haberi de okudular Son dakika: Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme!