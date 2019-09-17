Üç aydır Çağla Gizem Çelik'le birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak için Anadolu Yakası'nda buluşmayı tercih eden Ahmet Kural'ın, evlilik kararı aldığı konuşuluyor.

36 yaşındaki oyuncu ve avukat sevgilisinin, kısa süre önce ailelerini de bir araya getirdiği iddia edildi. Hatta öyle ki çiftin 2020'nin ilk aylarında nişanlanacağı, yaz aylarında da evleneceği konuşuluyor.

NİKAHTAN ÖNCE İTALYA TURU

Ahmet Kural'ın bu hamlesinin ardından Sıla cephesinden de bir hamle geldi. Sıla'nın da sevgilisi, ünlü şef Hazer Amani ile evlenmeyi planladığı iddia edildi. Yine iddialara göre çift nikahtan önce İtalya turuna çıktı.

EVLİLİK KARARLARININ ARDINDAN TAKİPÇİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Hal böyle olunca hem Ahmet Kural'ın hem de Sıla'nın sosyal medyadaki takipçileri harekete geçti. Takipçileri, oyuncu ve şarkıcının Instagram profillerine 'Birbirinize nispet mi yapıyorsunuz?', 'Olaylı bir sevgililik döneminden sonra hemen başkasıyla evlenmek bariz restleşmektir', 'İkiniz de hemen evlenip hemen boşanacaksınız' şeklinde yorumlarda bulundu.

Ancak bu eleştirel yorumların yanında güzel yorumlar da vardı:

"Sonunda hayatınıza devam ediyorsunuz.",

"İkiniz için de hayırlısı olsun."

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