Sıla ve Hazer Amani bugün evleniyor!

Sıla ve Hazer Amani bu akşam evleniyor. Nişantaşı’nda bulunan lüks bir butik otelde tören yapacak olan çifte sadece aile yakınlarını ve dostları eşlik edecek. Çok az sayıda davetlinin olacağı gecenin detayları belli oldu. Düğün öncesi aileleriyle bir araya gelen çifti 2.Sayfa muhabirleri görüntüledi. Sıla’nın gergin halleri dikkat çekti.

Kişi başı 500 TL

Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. usta şeflerinden elinden çıkan özel menüyle bir kişilik yemek menüsü 500 TL. Şeflerin hazırladığı özel lezzetler konuklara ikram edilecek. Sıla en aşk dolu şarkılarını eşi Hazer için seslendirecek.

Sıla hamile mi?

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve müstakbel eşiyle girmişti.



