Sıla ve Hazer Amani evleniyor

Çiftin bir AVM’deki dekorasyon mağazasından alışveriş yaparken görüntülenmesi, yakın çevrelerine “Her an sürpriz yapabiliriz” şeklindeki sözleri de iddiaları güçlendirdi. Sıla ile Hazer Amani’nin bir ay içinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

'Her an her şey olabilir'

Bu arada Sıla’nın, Ekim 2019’da olaylı bir şekilde ayrıldığı Ahmet Kural da 5 aylık sevgilisi Avukat Çağla Gizem ile evlilik kararı almıştı. Bu konudaki soruları “Kısmet, her an her şey olabilir” diye cevaplamıştı.





