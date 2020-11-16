Magazin Sıla ve Hazer Amani hakkında flaş iddia!

Sıla ve Hazer Amani hakkında flaş iddia!

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Sıla ve Hazer Amani hakkında flaş iddia!

Sıla'nın bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı yaptığı bu yüzden de Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Hatta evliliklerinde sorun olduğu için yolları ayırmaya karar veren çiftten Sıla, evden taşındı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk edip, başka bir eve taşındı.

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Magazin Burada'da yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması 'boşanıyorlar' iddialarını güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.

Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklama da yapmadı.

'Güzel geçiyor' demişti

Ünlü şef Hazer Amani, daha önce bir dergiye verdiği röportajda eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlatmıştı.

Amani, "Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor" demişti.

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