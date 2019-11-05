Sıla ve Hazer Amani ilk kez el ele

Sıla ile Hazer Amani, önceki gün Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ve geliri burslu çocukların eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak olan Cumhuriyet Balosu’na katıldı.

Uyumlu sevgililer

Çift, Ankara’daki Sheraton Otel’de gerçekleşen gecede basına ilk kez el ele poz verdi. Baştan aşağı siyah giyinen sevgililer, baloda ilgi odağı oldu.

'Oyun arkadaşım, sevgilim'

Saçlarını kısa süre önce rasta yaptıran şarkıcı Sıla’nın aşçı sevgilisi Hazer Amani de aynı imaja büründü. Sıla’nın kuaförüne giderek saçlarını ördüren Hazer Amani, “Sevenler birbirine benzermiş” dedi.

Sıla da sevgilisinin bir fotoğrafını paylaşarak “Oyun arkadaşım, sevgilim” yazdı.

Ocak ayında evlenmeyi planlıyorlar

Hazer Amani, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına TED Ankara Koleji’nden 1994 yılında mezun olduğunu söyledi. Sıla da sevgilisini bu güzel gecede yalnız bırakmak istemediğini belirtti. Ocak ayında evlenmeyi planlayan çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.





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